Im Stadtgebiet Karlsruhe sowie in den Landkreisen Karlsruhe und im Enzkreis haben am Mittwoch erneut Langfinger zugeschlagen. In einem Fall hat offenbar ein Hund Schlimmeres verhindert.

Ein Laptop war die Beute von Einbrechern in einem Mehrfamilienhaus in der Breite Straße im Karlsruher Stadtteil Beiertheim-Bulach am Mittwoch zwischen 14.30 und 18 Uhr. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte, gelangten die Täter vermutlich über die offene Eingangstüre ins Treppenhaus und drangen dann gewaltsam in die Wohnung ein.

Ungefähr im selben Zeitraum hebelten Unbekannte in Linkenheim-Hochstetten in der Max-Planck-Straße die Terrassentür an einem Reihenhaus auf. Die Täter durchwühlten dort nur einen bestimmten Raum. Über ihre Beute ist der Polizei bislang noch nichts bekannt.

In Waghäusel haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Zigarettenautomaten an der Rotkreuzstraße aufgebrochen und Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet darum, Hinweise die zu den Tätern führen könnten, an den Polizeiposten Bruhrain unter Telefon 07254/9855970, zu melden.

Aufmerksame Nachbarin und Hund stören Einbrecher im Enzkreis

Auch in Wiernsheim, im Enzkreis, haben sich Langfinger an einem Haus im Ortsteil Iptingen zu schaffen gemacht. Ein Nachbarshund und deren Besitzerin dürften am Mittwochabend die Einbrecher allerdings von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten haben. Das meldet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nachdem die Einbrecher kurz vor 18 Uhr über die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Haldenstraße gewaltsam eingebrochen waren, vernahm die aufmerksame Nachbarin verdächtige Geräusche, weshalb sie nach außen ging und die Außenbeleuchtung einschaltete.

Nachdem auch ihr Hund anschlug, machten sich die Langfinger laut Polizei unerkannt und ohne Beute aus dem Staub. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich telefonisch unter 07041/9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.