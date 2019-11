09.11.2019 07:00 Ingo Rothermund Karlsruhe Ein zweiter Anbieter soll kommen: Die E-Roller erobern Karlsruhe - doch verträgt die Stadt das überhaupt?

Die E-Roller dominieren immer mehr das Stadtbild in Karlsruhe - und es scheint vorerst kein Ende in Sicht. Der Sharing-Anbieter Voi möchte seine Flotte vergrößern und mit "Tier" steht bereits ein weiteres Unternehmen in den Startlöchern, das die kleinen Flitzer in der Fächerstadt vermieten will. Doch wie viele der E-Scooter verträgt die Fächerstadt?