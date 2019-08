vor 1 Stunde Karlsruhe Ein Toter nach Unwetter, zahlreiche Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt, hoher Sachschaden: Gewitter zieht über Karlsruhe und die Region

Bei den Unwettern kam gestrigen Dienstagabend kam es zu mehreren Zwischenfällen in und um die Fächerstadt. In Weingarten kam ein junger Mann bei einem Badeunfall ums Leben. In der Nacht auf Mittwoch war zudem die A5 zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt Nord für einige Stunden vollständig gesperrt.