Am 16. Juni 2017 prallte in den Morgenstunden ein Lastwagen in den hinteren Teil eines Stadtbahn-Zuges. Zehn Menschen erlitten bei dem Unfall zum Teil schwere Verletzungen. Ein Jahr später sind die Ermittlungen zur Ursache noch immer nicht ganz abgeschlossen.

Um am Freitag, 16. Juni 2017, gegen 7.35 Uhr fuhr eine Stadtbahn in Doppeltraktion mit dem Ziel Mühlacker von der Haltestelle Entenfang in Richtung Kühler Krug. Die Bahn war nicht auf dem normalen Fahrweg unterwegs: Aufgrund einer Gleisbaustelle in der Kaiserallee war an diesem Tag ein Umleitungsplan gültig.

Zur gleichen Zeit war ein 37-Jähriger mit seinem 40-Tonner auf der Südtangente in Richtung Pfalz unterwegs. An der Anschlussstelle Nummer 7 in Richtung Entenfang verließ er die Bundesstraße. Wenige Meter weiter prallen die beiden Fahrzeuge dann mit großer Wucht zusammen.

Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Tag an

Der Lastwagen kracht mit hoher Geschwindigkeit in das Heck der hinteren der beiden Bahnen und wirft diese aus den Schienen. Der Unfall sollte noch Stunden später massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben, der über große Teile lahmgelegt wurde: Der östliche Teil der Stadt wurde komplett vom westlichen des Bahnnetzes abgeschnitten. Für zehn Menschen endete der Morgen mit zum teilen schweren Verletzungen im Krankenhaus. In Anbetracht der zerstörten Fahrzeuge kann nur von Glück gesprochen werden, dass alle Beteiligten den Unfall überlebten.

Was an diesem Tag genau geschehen ist, ist auch ein Jahr später nicht genau bekannt: Fest steht jedoch, dass der Lastwagen-Fahrer mit rund 80 Stundenkilometer die Bundesstraße verlassen hat und trotz Bremsung mit rund 40 Stundenkilometer in die Bahn geprallt ist.

Genaue Ursache steht noch nicht fest

"Demnach spricht vieles dafür, dass der Fahrzeuglenker im unübersichtlichen Kurvenbereich des Abfahrtsastes mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist," berichtete die Polizei kurze Zeit nach dem Unfall. Auch Unachtsamkeit oder ein Rotlichtverstoß konnten nicht ausgeschlossen werden.

"Die Ermittlungen dauern noch an", erklärt der Karlsruher Staatsanwalt Tobias Wagner im Gespräch mit ka-news. Mit Ergebnissen könne frühestens in einem Monat gerechnet werden. Von diesen sind allerdings die weiteren möglichen Folgen für den Fahrer, der seinen Lastwagen in die Bahn steuerte, abhängig. Untersucht werden neben dem Fahrtenschreiber beispielsweise auch die Videoaufnahmen aus der beteiligten Bahn und die Ampeln an der Kreuzung.

Beschilderung wurde angepasst

Erste Folgen hatte der Unfall allerdings schon: So habe das Karlsruher Ordnungsamt gemeinsam mit der Polizei, dem Tiefbauamt und den Verkehrsbetrieben die Unfallstelle geprüft - und ein neues Gefahrenzeichen zur Reduzierung der Geschwindigkeit vor der Ausfahrt aufgestellt und die Ortstafeln in ihrer Positionierung optimiert. Zum Zeitpunkt begrenzte die Ortstafel die Geschwindigkeit - sie war unmittelbar vor dem Bahnübergang aufgestellt.

Weitere Maßnahmen seien aber nicht ergriffen worden, so Michael Krauth, Sprecher der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), welche die verunfallte Bahn betrieben hat. "Die Bahnübergänge sind alle regelkonform eingerichtet." Am Tag des Unfalls habe die Anlage auch einwandfrei funktioniert. Dennoch hat er sich die Örtlichkeit angeschaut: "Jeder Vorfall zieht eine Prüfung nach sich", so Krauth weiter. Eine Aussage zur möglichen Unfallursache will er sich nicht anmaßen, das sei Sache der ermittelnden Behörden.

Diese Ergebnisse der Behörden bleibt es nun abzuwarten. Die verunfallte Bahn hatte am 16. Juni übrigens ihren letzten Betriebstag. Sie wurde mittlerweile verschrottet.

