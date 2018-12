vor 5 Stunden Eggenstein-Leopoldshafen Eggenstein: Auto fährt in Vorgarten und prallt gegen Hauswand

Ein Auto ist am Samstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in Eggenstein-Leopoldshafen gegen eine Hauswand gefahren. Laut Angaben der Polizei war der Wagen gegen 10 Uhr aus der Beethovenstraße kommend Richtung Lessingstraße unterwegs und fuhr, ohne abzubiegen, in den Vorgarten eines gegenüberliegenden Hauses.