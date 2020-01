vor 13 Stunden Karlsruhe Durlacher Bahn-Haltestelle: Bekannter verletzt Frau mit Messer

Eine 41-Jährige ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Karlsruhe von einem Bekannten mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige wurde wenig später in der Wohnung der Frau festgenommen, wie die Polizei mitteilte.