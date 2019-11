vor 3 Stunden Stuttgart Durchwachsener Wochenstart im Südwesten: Erst nass und windig, ab Dienstag trocken

Erst Wind und Regen, dann Nebel: Nach einem ungemütlichen Montag bleibt es von Dienstag an in Baden-Württemberg trocken. Der Montag beginne vor allem für Baden mit viel Regen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Oberhalb von 600 Metern werde Schnee erwartet. Dazu könne es vielen Gebieten windig, im Hochschwarzwald sogar stürmisch werden.