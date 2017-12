Durchsuchung in Karlsbad: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Bei einer Hausdurchsuchung in Karlsbad fanden Polizisten Drogen und Waffen. Der 30-jährige Wohnungsinhaber rückte bei einer anderen Ermittlung in den Fokus der Beamten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Montagnachmittag ein 30-jähriger mutmaßlicher Rauschgifthändler dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Rahmen eines gesondert geführten Ermittlungsverfahrens geriet der 30-Jährige ins Visier von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Karlsbad am vergangenen Freitag konnten neben 390 Gramm Marihuana auch eine Machete und ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Der 30-Jährige, der zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung nicht anwesend war, stellte sich am Montag den Ermittlern des Fachdezernates und wurde festgenommen.