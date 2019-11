vor 2 Stunden Karlsruhe Drogenkonsumraum eröffnet in Karlsruhe: Der erste in ganz Baden-Württemberg

In Karlsruhe wird am Freitag, 6. Dezember, der erste Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg eröffnet. Der Raum soll den Abhängigen Hilfe bieten und die illegale Drogenszene entlasten. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.