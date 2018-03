Am Mittwochabend ist eine 28 Jahre alte Frau Opfer eines Diebstahls geworden. Die junge Frau leistete zunächst Widerstand, doch der Täter konnte ihr das Handy entreißen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse mitteilt, war die Frau am Abend an der Bahnhaltestelle in der Nähe der Hans-Sachs-Straße in Karlsruhe ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Kriegsstraße unterwegs. Während die 28-Jährige das Handy in der Hand hatte, wollte ein Unbekannter es ihr entreißen. Der erste Versuch scheiterte an ihrer Gegenwehr, schließlich konnte er das Gerät doch gewaltsam an sich bringen. Der Mann flüchtete dann zu Fuß in Richtung Hirschstraße.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen an der Hand. Eine erste Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb bisher erfolglos. Daher hofft die Polizei nun auf Zeugenaussagen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war wischen 18 und 35 Jahren alt, etwa 175 cm groß mit kräftiger Figur. Er hat einen südländischen Teint und kurzes dunkles Haar mit einen dunklen Dreitagebart. Zudem trug er eine dunkle Basecap mit weißen Rändern, eine dunkle Regenjacke, eine dunkle Jeans und dunkle Sneakers-Schuhe. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizei Karlsruhe unter der Nummer 0721/9395555 in Verbindung setzen.