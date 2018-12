29.12.2018 09:45 Karlsruhe/Stuttgart Dreieck Karlsruhe: 24-Stunden-Baustelle an A8 geplant

Die Straßenbaubehörden wollen 2019 an fünf Autobahnbaustellen rund um die Uhr arbeiten. Wie das Verkehrsministerium in Stuttgart mitteilte, sind an der A8 beim Dreieck Karlsruhe sowie an der Autobahn 5 bei Ladenburg und St. Leon-Rot Fahrbahndeckenerneuerungen als 24-Stunden-Baustellen geplant.