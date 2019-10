vor 28 Minuten Karlsruhe Drei Autos bei Verkehrsunfall in Eggenstein-Leopoldshafen verwickelt: Eine schwerverletzte Person - rund 12.000 Euro Sachschaden

Bereits am vergangenen Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Eggenstein-Leopoldshafen. Dabei ist eine Person schwer verletzt worden. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.