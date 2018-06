Am Freitagmittag kam es in Mühlburg zu einer lautstarken und vielleicht auch handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitag zu einem heftigen Streit zwischen zwei Autofahrern in Mühlburg. Einer der beiden Männer war in einem VW Polo auf der Rheinstraße stadteinwärts unterwegs, der andere in einem "auffallend lilafarbenen VW-Bus", wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt. Kurz nach dem Entenfang soll der Fahrer des VW-Busses immer wieder mit aufheulenden Motor und hupend dicht auf den Kleinwagen aufgefahren sein. Der Fahrer des Polo befürchtete daher schon, dass ein Unfall passieren könnte.

Als beide Autos Höhe Haltestelle "Philippstraße" an einer roten Ampel anhalten mussten stieg der Fahrer des Polos laut Polizeibericht aus und stellte den Drängler zur Rede. "Dabei kam es zu einem lautstarken Wortgefecht in dessen Verlauf sich die beiden Kontrahenten gegenseitig mit übelsten Ausdrücken beleidigten. Es soll auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein", beschreibt die Polizei den Vorfall von Freitag. Dann fuhren die beiden Fahrer davon.

An der Kreuzung zur Händelstraße wendete der VW-Bus und fuhr auf der Rheinstraße zurück Richtung Entenfang und hielt dort in Höhe eines Kaufhauses. Der Polo-Fahrer folgte ihm und vor dem Kaufhaus kam es erneut zu einem lautstarken Wortgefecht. Wer Angaben zu den beiden Streithähnen machen und Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 0721/666 3611 bei der Polizei zu melden.