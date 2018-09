Ein Brötchen war am Montagabend mehr als fertig: Weil es sogar schon qualmte, musste ein Discounter geräumt werden. Verletzt wurde niemand.

Am Montag kam es gegen 19.25 Uhr in einer Filiale des Discounters "Aldi" zu einer starken Rauchentwicklung. Davon berichtet die Polizei am Tag darauf. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die Filialleitung sorgte für eine sofortige Räumung des Ladens. Verletzt wurde niemand.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe rückte an und fand schnell den Urheber der Rauchentwicklung: Ein im Backautomaten verklemmtes Brötchen! Das Backwerk war beim Eintreffen der Helfer bereits völlig verkohlt. Der Betrieb in dem Laden konnte wenig später wieder aufgenommen werden.