vor 1 Stunde Karlsruhe Dieselspur auf der Rheinbrücke: Fahrtrichtung Karlsruhe zur Zeit gesperrt, Aufräumarbeiten dauern noch an

Am Mittwoch war es eine Ölspur auf der A8, am heutigen Donnerstagmorgen ist es auch auf der Rheinbrücke bei Karlsruhe passiert: Eine Dieselspur auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe hat den morgendlichen Berufsverkehr auf der Brücke lahmgelegt. Nach Angaben der Polizei gegenüber ka-news.de sollen die Aufräumarbeiten zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr beendet sein. Die Brücke ist zur Zeit noch gesperrt.