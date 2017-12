Am frühen Samstagmorgen haben drei Männer einem alkoholisierten Mann ausgeraubt. Zunächst hätten sie auf ihn eingeschlagen und getreten, bevor sie ihm den Geldbeutel aus der Tasche stahlen.

Ein alkoholisierter 57-Jähriger hielt sich gegen am Samstag gegen 0.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle des Bahnhofsvorplatzes auf. "Drei dunkelhäutige Männer gingen ihn an, schlugen den Mann und traten noch auf ihn ein, als er bereits am Boden lag. Unterdessen wurde dem Angegriffenen der Geldbeutel mit 25 Euro Bargeld aus der Gesäßtasche geraubt", so die Polizeimeldung. Verletzt worden ist der Mann nicht.

Die drei der Beschreibung nach aus Schwarzafrika stammenden Täter waren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Einer davon trug eine kurze sogenannte Rasta-Frisur und war mit einer schwarzen Lederjacke, dunkler Jeans und einer Basecap bekleidet. Ein Komplize trug eine rote Lederjacke und Bluejeans, während der Dritte mit einer hellblaue Daunenjacke, einer schwarzen Wollmütze und gleichfalls Bluejeans bekleidet war. Dieser führt zudem einen Rucksack mit. Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.