vor 48 Minuten Karlsruhe Diebestasche, Schlagring und Fahrerin unter Drogeneinfluss: Polizei landet Volltreffer bei Gurtkontrolle

Eine ungewöhnliche Verkehrskontrolle beschäftigte die Polizisten der Verkehrsüberwachung am Dienstag in Karlsruhe. Im Rahmen einer Gurtkontrolle hielten Beamten um 14.25 Uhr in der Herrenalber Straße einen VW-Golf an. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein fehlender Gurt das kleinste Problem der vier Pkw-Insassen sein sollte.