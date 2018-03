Mark S. ist Tierfotograf und Buchautor. Ein Thema liegt ihm dabei besonders am Herzen: die Eichhörnchenfamilie am Alten Friedhof in Karlsruhe. Zuletzt befürchtete er das Aussterben der putzigen Bewohner in der Karlsruher Oststadt und machte sich ernsthafte Sorgen um den Eichhörnchen-Clan - doch jetzt hat die Geschichte ein gutes Ende genommen...

Der 42-Jährige aus Berghausen entdeckte durch einen Tipp und über sein Hobby, die Tierfotografie, den kleinen Park und Spielplatz in der Karlsruher Oststadt und seine putzigen Bewohner. Hatte Mark S. noch nach Veröffentlichung seines ersten Buchs einen zweiten Teil ausgeschlossen und sich ernsthafte Sorgen um die Überlebenschancen des Eichhörnchen-Clans in der Karlsruher Oststadt gemacht, freut er sich nun: "Erfreulicherweise kamen nochmals Jungtiere zur Welt und die Eichhörnchen präsentierten mir neue Geschichten. So entschied ich mich für ein zweites Buch, das aus meiner Sicht nochmals mehr zu bieten hat als das erste Werk."

"Die Eichhörnchen vom Alten Friedhof - Auf ihren Spuren" heißt der zweite Band, der die Tierfotografie von Mark S. mit unterhaltsamen Geschichten rund um die Eichhörnchen ausschmückt. Gleichzeitig ist mit "Lucy das Eichhörnchen" ein erstes Kinderbuch entstanden, dass sich mit der Tierfamilie vom Alten Friedhof beschäftigt.

Eichhörnchen-Clan: Lucy, Oranje und Klettermax

Beide erzählen spannenden, kuriose und unterhaltsame Geschichten aus dem Alltag von Lucy, Oranje, Klettermax und den anderen Eichhörnchen und wollen so Verständnis schaffen für die munteren Bewohner des Alten Friedhofs – exemplarisch für alle Wildtiere, die in der urbanen Welt täglich ums Überleben kämpfen müssen.

"Mein Anliegen ist es, dem Leser begreiflich zu machen, was für wunderbare Geschöpfe Gottes sich vor 'unserer Haustüre' befinden", schreibt Mark S. einleitend in seinem Buch. Zur derzeitigen Situation der Eichhörnchenpopulation, deren größter Feind der Mensch, seine stark befahrenen Straßen und seine permanenten Bauvorhaben sind, sagt Mark S.: "Im Frühjahr 2017 war die stolze Zahl von rund 16 Tieren auf vier geschrumpft - und das in gerade einmal vier Jahren."

Und weiter: "Ich ging von ihrem baldigen Ende auf dem Alten Friedhof aus. Doch dann folgte ein Rekordjahr. Obwohl normalerweise nur 20 bis 30 Prozent der Jungtiere das erste Jahr überleben, kam die große Anzahl des Nachwuchses durch. So darf man momentan von etwa sieben bis acht Nagern ausgehen. Trotz der ständigen Attacken von Hunden und Krähen gab es lediglich ein paar Verkehrsopfer."

Wie können die kleinen Nager geschützt werden?

So richtig viel könne man aber gar nicht tun, um den kleinen Tierchen zu helfen, erklärt der Experte auf die Frage, wie man den Eichhörnchen im Alltag helfen kann: "Neben dem Anleinen von Hunden gibt es nur sehr wenige Dinge, die man für die Tiere tun kann. Aus diesem Grund spüre ich auch von Zeit zu Zeit ein Gefühl der Ohnmacht."

"Immer wieder werden die Nager auf der kleinen Straße zum Judenfriedhof überfahren. Verkehrsbedingt sind sie von unsichtbaren Mauern umgeben und versuchen den spärlichen Raum bestmöglich auszunutzen", so Marc S., "Ich hatte bereits die Idee eines 'Eichhörnchenseils'. Dieses wird auf einer bestimmten Höhe von Baum zu Baum gespannt, sodass die Eichhörnchen die Straße überirdisch überqueren können. Diese Idee wird in Berlin und München bereits erfolgreich praktiziert. Ich bin allerdings skeptisch, ob die Karlsruher Hörnchen so ein Seil annehmen würden."

Auch die Stadt sorge kontinuierlich dafür, dass den Tieren Lebensraum entzogen wird. "Alleine dieses Jahr wurden drei große Bäume gefällt, ein großes Gebüsch wurde einfach entfernt. Den Tieren fehlen bereits wichtige Verbindungslinien und ausreichend Lebensraum. Der Park kommt mir wie ein steriler, großer Garten vor, in dem es nur noch wenig Ursprünglichkeit gibt", sagt Mark S. "Wenn man den Tieren dennoch eine Freude machen will, kann man während der warmen Sommermonate für Trinkwasser sorgen. Die Schale sollte flach sein, damit keines der Eichhörnchen dabei ertrinkt", rät er.

"Mir geht es um das Wohl der Tiere"

Auf die Frage, was ihm das Engagement für die Eichhörnchen der Karlsruher Oststadt eigentlich bringt, sagt der Autor: "Der wichtigste Aspekt sind inzwischen die Eichhörnchen selbst. Wenn man solch eine enge Bindung jahrelang pflegt, fragt man nicht immer, was es einem bringt. Mir geht es um das Wohl der Tiere. Ich freue mich, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ihre Benachteiligungen auszugleichen und damit ihre Lebensqualität erhöhe. Selbstverständlich bin ich immer auf der Jagd nach neuen Eichhörnchenfotos und der direkte Kontakt macht mir eine Menge Spaß."

"Lucy das Eichhörnchen" für Kinder ab fünf Jahren und "Die Eichhörnchen vom Alten Friedhof - Auf ihren Spuren" können im Internet bei "Books on Demand" bestellt werden.