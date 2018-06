Fast 1.100 Menschen haben in Karlsruhe die Hilfe der Beratungsstelle "Brücke" im vergangenen Jahr in Anspruch genommen. Vor allem Besucher, die zum ersten Mal das Angebot der Helfer genutzt haben, ist gestiegen.

28 Stunden in der Woche hat die "Brücke", die Beratungsstelle der evangelischen und katholischen Kirche in der Kronenstraße, geöffnet. Sie bietet Menschen, die Hilfe suchen, Seelsorge, Psychotherapie und Beratung an - mit oder ohne Termin während der Sprechstunden. Und das wurde im vergangenen Jahr gut angenommen, wie die Einrichtung nun in einem Bericht an die Presse mitteilt.

Letztes Jahr fast 3.000 Gespräche

Fast 3.000 Gespräche mit über 1.088 Ratsuchenden haben die Mitarbeiter der "Brücke" 2017 geführt. Die Anzahl an Besucher, die zum ersten Mal zur "Brücke" gekommen sind, sei seit letztem Jahr leicht gestiegen, heißt es in der Mitteilung weiter.

"Ein Drittel der Themen in den Gesprächen sind allgemeine Lebensprobleme, wie Trauer, Einsamkeit; Erkrankungen, Anpassung an neue Lebenssituationen und vieles mehr", sagt Martin Kühlmann, Leiter der "Brücke". Die Mandanten erwähnen auch andere Probleme über deren Partnerschaft, das soziale Umfeld oder auch psychische Erkrankungen. Krisengespräche - das heißt ohne Anmeldung - würden über die Hälfte aller Gespräche ausmachen, deswegen seien die offenen Sprechstunden besonders wichtig.