vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Die "Bonpflicht" ist da: 5 Fragen und Antworten rund um das neue Gesetz

Wer in den letzten Tagen bei Bäcker und Co. einkaufen war, hat es hautnah miterlebt: Für jeden Kauf muss den Kunden ab diesem Jahr ein Kassenbeleg ausgehändigt werden. Die Hintergründe der neuen Regelung und was das für Kunden und Händler bedeutet - ka-news.de hat fünf der wichtigsten Fragen in der Übersicht.