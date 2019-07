vor 1 Stunde Karlsruhe Die Bauarbeiter sind weg: Haltestelle Mühlburger Feld für Bahnverkehr wieder freigegeben

Rund drei Monate lang ging an der Haltestelle Mühlburger Feld nichts mehr, denn: Der barrierefreie Umbau stand an. Nun ist die Haltestelle fertig, der Bahnverkehr kann also wieder rollen - und das drei Wochen früher als geplant. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Meldung an die Presse mit.