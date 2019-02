vor 44 Minuten Karlsruhe "Die Badegäste kommen gerne zu uns, egal bei welchen Temperaturen": Karlsruher Sonnenbad startet in die Freibad-Saison

Das Sonnenbad Karlsruhe ist am Freitag in die Saison gestartet. Als erstes Freibad in Deutschland öffnete es seine Türen nach der Winterpause für den traditionellen "Sprung in den Frühling". Begeisterte Besucher sprangen trotz Kälte in das geheizte Schwimmbecken.