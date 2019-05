In diesem Jahr führt die 8,88889 Kilometer lange Laufstrecke von der Hermann-Veit-Straße über die Kriegsstraße, die Erbprinzenstraße, die Ettlinger Straße und die Beiertheimer Allee bis zu ihrem Ziel im Carl-Kaufmann-Stadion.

Bis zur Mittagszeit kommt es aufgrund des ersten großen Volkslaufes des Jahres an einigen Stellen im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen und Umleitungen des öffentlichen Verkehrs. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit. An folgenden Stellen ist demnach mit Behinderungen zu rechnen:

Umleitung der Tramlinie 2 Die Tramlinie 2 mit Abfahrt von Wolfartsweier Nord ab 10.01 Uhr beziehungsweise von der Haltestelle Lassallestraße ab 10.06 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Wolfartsweier – Tullastraße (Durlacher Allee) – Durlacher Tor (Durlacher Allee) – Rüppurrer Tor – Philipp-Reis-Straße – über die Südostbahn – Tullastraße (in der Tullastraße) – Hauptfriedhof – Durlacher Tor (Bernhardusplatz) – Marktplatz – Europaplatz (Kaiserstraße) – Yorckstraße – Lassallestraße (beziehungsweise umgekehrt). In dieser ersten Phase wird der Streckenabschnitt Werderstraße bis zum Hauptbahnhofsvorplatz nur von den Stadtbahnlinien der AVG befahren.



Die Haltestelle Ebertstraße wird nur durch die Buslinien bedient. Die Haltestellen ZKM, Arbeitsagentur, Otto-Sachs-Straße, Mathystraße und Karlstor sind ersatzlos aufgehoben. Am Europaplatz werden nur die Bahnsteige in der Kaiserstraße bedient. Die Tramlinie 2 mit Abfahrt ab Wolfartsweier Nord ab 10.21 Uhr beziehungsweise ab der Haltestelle Lassallestraße ab 10.33 Uhr und 10.51 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Wolfartsweier – Tullastraße (Durlacher Allee) – Durlacher Tor (Durlacher Allee) – Rüppurrer Tor – Tivoli – Hbf Vorplatz – ZKM – Lessingstraße – Weinbrennerplatz (Schillerstraße) – Schillerstraße – Yorckstraße – Lassallestraße (beziehungsweise umgekehrt).



In dieser zweiten Phase sind noch die Haltestellen Otto-Sachs-Straße, Mathystraße und Karlstor ersatzlos aufgehoben. Am Europaplatz wird weiterhin nur die Haltestelle in der Kaiserstraße bedient und dies – wie auch die Haltestelle Mühlburger Tor – nur von den von der Umleitungen nicht betroffenen Bahnlinien.

Umleitung der Tramlinie 3 Die Tramlinie 3 mit Abfahrt von Neureut Heide ab 10.25 Uhr und 10.45 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Heide – Mühlburger Tor (Grashofstraße) – Europaplatz (Kaiserstraße) – und weiter als Linie 4 über den Marktplatz in die Waldstadt. Am Europaplatz wird nur die Haltestelle in der Kaiserstraße bedient.



Die Haltestellen Karlstor, Mathystraße und Kolpingplatz werden ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Ebertstraße wird nur durch die Buslinien bedient. Im Abschnitt vom Hauptbahnhofsvorplatz bis zur Haltestelle Tivoli verkehren nur die Stadtbahnlinien der AVG.

Umleitung der Tramlinie 4 Die Tramlinie 4 mit Abfahrt von der Haltestelle Europäische Schule ab 10.04 Uhr und 10.24 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Waldstadt – Hauptfriedhof (Haid-und-Neu-Straße) – Marktplatz – Europaplatz (Kaiserstraße) und anschließend weiter als Linie 3 in die Heide. Am Europaplatz wird nur die Haltestelle in der Kaiserstraße bedient.

Umleitung der Tramlinie 5 ab 10.05 Uhr Die Tramlinie 5 mit Abfahrt von Rintheim ab 10.05 Uhr, 10.25 Uhr und 10.45 Uhr beziehungsweise von der Haltestelle Rheinhafen ab 10.07 Uhr, 10.27 Uhr und 10.47 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Rintheim – Hauptfriedhof – Durlacher Tor (Bernhardusplatz) – Kronenplatz (Kaiserstraße) - Marktplatz – Europaplatz (Kaiserstraße) – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Kriegsstraße) – Kühler Krug – Rheinhafen (beziehungsweise umgekehrt).



In dieser ersten Phase werden die Haltestellen Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße) und Rüppurrer Tor nur von den Bahnlinien angefahren, die von der Umleitung nicht betroffen sind. Die Haltestellen Volkswohnung, Konzerthaus, Mathystraße, Otto-Sachs-Straße und Lessingstraße sind ersatzlos aufgehoben.

Umleitung der Tramlinie 5 ab 11.05 Uhr Die Tramlinie 5 mit Abfahrt von Rintheim ab 11.05 Uhr beziehungsweise ab Rheinhafen ab 11.07 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Rintheim – Hauptfriedhof – Durlacher Tor (Bernhardusplatz) – Kronenplatz (Kaiserstraße) – Marktplatz – Europaplatz (Karlstraße) – Karlstor – Mathystraße (in der Mathystraße) – Lessingstraße – Weinbrennerplatz (Kriegsstraße) – Kühler Krug – Rheinhafen (beziehungsweise umgekehrt).



In dieser zweiten Phase werden die Haltestellen Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße) und Rüppurrer Tor nur von den von der Umleitung nicht betroffenen Bahnlinien angefahren. In dieser Phase sind nur noch die beiden Haltestellen Volkswohnung und Konzerthaus ersatzlos aufgehoben.

Umleitung der Tramlinie 6 Die Tramlinie 6 mit Abfahrt von der Haltestelle Hirtenweg ab 10.23 Uhr, 10.43 Uhr und 11.03 Uhr beziehungsweise von der Haltestelle Rappenwört ab 9.59 Uhr, 10.19 Uhr und 10.39 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Hirtenweg – Hauptfriedhof (in der Tullastraße) – Tullastraße (in der Tullastraße) – über die Südostbahn – Philipp-Reis-Straße – Rüppurrer Tor – Kronenplatz – Marktplatz - Europaplatz (Kaiserstraße) – Yorckstraße – Daxlanden – Rappenwört (beziehungsweise umgekehrt). Die Haltestellen Volkswohnung, Konzerthaus und Karlstor werden ersatzlos aufgehoben. Am Europaplatz werden nur die Bahnsteige in der Kaiserstraße bedient.

Umleitung der Buslinie 10 Die Buslinie 10, die sonst regulär vom Hauptbahnhofsvorplatz aus startet, wird im Zeitraum zwischen 10.28 Uhr und 11.28 Uhr eingestellt.

Umleitung der Buslinie 50 Die Buslinie 50 mit Abfahrt vom Hauptbahnhofsvorplatz ab 10.36 Uhr fährt bis zur Haltestelle Ebertstraße, wendet am Barbarossaplatz und fährt dann ohne weiteren Halt an der Haltestelle Ebertstraße in die Schwarzwaldstraße. Von dort aus geht es über die Südtangente bis zur Ausfahrt Richtung Bulach und schließlich zur Haltestelle Landgrabenstraße und weiter auf normalem Fahrweg bis Oberreut.



Die Busse der Linie 50 mit Abfahrt vom Hauptbahnhofsvorplatz ab 10.56 Uhr bis einschließlich 11.36 Uhr verkehren zwischen dem Hauptbahnhofsvorplatz und dem Bulacher Kreuz wie auf dem Regelfahrweg der Buslinie 62 und fährt dann über die Haltestelle Landgrabenstraße weiter auf normalem Fahrweg bis nach Oberreut.



Mit Blick auf die Busse der Linien 50 mit Abfahrt von der Eugen-Geck-Straße ab 10.50 Uhr bis einschließlich 11.30 Uhr erfolgt die Rückfahrt von Oberreut kommend auf folgender Route: Haltestelle Windeckstraße – Haltestelle Landgrabenstraße – über L605 – Haltestelle Beiertheim West und weiter wie die Buslinie 62 bis zum Hauptbahnhofsvorplatz.

Umleitung der Buslinie 52 Die Buslinie 52 mit Abfahrt von Dammerstock verkehrt im Zeitraum von 10.56 Uhr bis 11.36 Uhr auf folgender Route: Dammerstock bis Haltestelle Stephanienbad auf regulärem Fahrweg – Breite Straße – Haltestelle Gebhardstraße – Gebhardstraße – Marie-Alexandra-Straße – zur Ersatzhaltestelle Albtalbahnhof – anschließend auf regulärem Fahrweg Richtung Dammerstock. Die Haltestelle Albtalbahnhof wird in die Breite Straße verlegt.

Umleitung der Buslinie 55 Für die Buslinie 55 entfallen die Fahrten vom Hauptbahnhofsvorplatz ab 10.18 Uhr und vom Kühlen Krug ab 10.29 Uhr ersatzlos, da die Brauerstraße für den Verkehr komplett gesperrt ist.