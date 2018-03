vor 2 Stunden Karlsruhe Der Winterschlaf hat ein Ende: Schlossgartenbahn fährt wieder

Ab Samstag, 24. März, fährt die Schlossgartenbahn wieder. Zunächst wird die Bahn nur am Wochenende und an Feiertagen verkehren, ab 22. Mai ist sie täglich in Betrieb.