vor 1 Stunde Karlsruhe Der Silvesterbesuch muss gut geplant werden: Auf dem Turmberg gibt es Einlasskontrollen

Silvester in Karlsruhe: Ob in der Stadt oder vor dem Schloss - es gibt viele schöne Plätze, die sich für den Jahreswechsel anbieten. Auch hoch hinaus kann es dabei gehen: Wer das Feuerwerk "von oben", über den Dächern der Stadt, genießen möchte, dem sei Karlsruhes Hausberg - der Turmberg - ans Herz gelegt. Dort finden am 31. Dezember allerdings Einlasskontrollen statt und die Zufahren sind teilweise gesperrt.