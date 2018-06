Am Samstag, 30. Juni, findet das traditionelle Turmbergrennen in Durlach bereits zum 17. Mal statt. Der Startschuss fällt an diesem Tag um 14 Uhr - und zwar mit einer ganz neuen Kategorie: der Turmberg-Staffel - das Verfolgungsrennen der Läufer.

Am Samstag, den 30. Juni, wird die Straße auf den Durlacher Hausberg erneut zur Renn- und Wettlaufstrecke. Die Strecke führt über abgesperrte 1,8 Kilometer mit 120 Höhenmetern. Das Rennen beginnt um 14 Uhr mit dem Startschuss zum Einzelzeitfahren.

Die schnellsten Männer und Frauen qualifizieren sich für die Finalläufe, die jeweils im Massenstart ausgetragen werden. Das teilnehmerstärkste Team von Radfahrern erhält laut Veranstalter einen Sonderpreis.

Turmbergrennen 2017 - Start Alle Bilder

Läufer machen Rückstand der Radpartner wett

Nach den Einzelzeitfahren gehen die Läufer der Turmberg-Staffeln in den Kategorien Männer, Frauen und Mixed an den Start und versuchen den Rückstand ihrer Radpartner wett zu machen. Außerdem: Für alle Eltern wird auch wieder das beliebte Kinderanhängerrennen ausgetragen. Im Anschluss an die Rennen folgt die Siegerehrung.

Hauptsponsor ist auch 2018 Bicibene - Fahrradmarke, Fahrradgeschäft und Werkstatt in Durlach. Ein Teil des Erlöses geht in diesem Jahr an den Förderverein Hospiz Landkreis und Stadt Karlsruhe. Der Verein setzt sich unter anderem für den ambulanten Hospizdienst Ettlingen und das stationäre Hospiz Arista in Ettlingen ein.

Turmbergrennen 2017 - Strecke Alle Bilder