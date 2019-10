In der Karlsruher Innenstadt gab es am Wochenende nicht nur ein fröhliches Stadtfest, es wurde auch politisch: Etwa 750 Menschen haben auf dem Schlossplatz gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes im Land demonstriert. Vor allem die linke Szene war laut Polizei aktiv. Aber auch Fans des Karlsruher SC haben sich beteiligt.

Zu der Demo am Sonntagmittag hatte das Aktionsbündnis "NoPolGBW" aufgerufen, landesweit gab es Kundgebungen in mehreren Städten: Die Veranstalter zeigen sich mit dem Protest in Karlsruhe zufrieden. "Wir konnten mit vielfältigen Aktionen auf die geplante Polizeigesetzverschärfung aufmerksam machen. Durch das gute Wetter und das Stadtfest konnten wir viele Bürger erreichen und interessante Gespräche führen. Der Druck auf die politisch Handelnden ist damit nochmal angestiegen. CDU und Grüne können das Gesetz jetzt nicht mehr an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei durch den Landtag jagen", schreiben die Veranstalter in einer Pressemeldung.

Die Demo stand unter dem Motto "Nein zum neuen Polizeigesetz" oder "Ob Demo oder Stadion, gemeinsam gegen Repression". Etwa 750 Teilnehmer wurden dabei gezählt. Auch aus Sicht der Polizei verlief der Protestzug friedlich: "Bei dem Aufzug hatte eine Person Pyrotechnik gezündet und vereinzelt kam es zu Vermummungen, aber nach einer Ansprache mit dem Versammlungsleiter wurde alles wieder in geregelte Bahnen gelenkt. Sonst verlief alles störungsfrei", so eine Pressesprecherin gegenüber ka-news.de.