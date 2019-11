vor 41 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Demo für Kinderrechte in Karlsruhe: Kurzfristige Umleitungen im Bahnverkehr möglich

Kinderrechte gehen alle etwas an: Unter dieser Devise ruft das Aktionsbündnis Kinderrechte Karlsruhe am heutigen Mittwochnachmittag - am internationalen Tag der Kinderrechte - große und kleine Karlsruher zur Demonstration mit anschließender Abschlusskundgebung in der Innenstadt auf. Das könnte allerdings auch Auswirkungen auf den städtischen Bahnverkehr haben.