vor 3 Stunden Karlsruhe Daxlanden: Maschine brennt in Lagerhalle - keine Verletzten

Am Mittwochmittag kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in Daxlanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Sandstrahlmaschine in Flammen. Aufgrund der Rauchentwicklung in der Halle wurde diese geräumt. Das gibt die Feuerwehr in einer Meldung an die Presse bekannt.