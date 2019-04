Vergangenes Wochenende mussten Autofahrer eine Alternative zur Rheinüberquerung finden, da die Brücke zwischen Karlsruhe und Wörth komplett gesperrt war. Auf einer Länge von knapp 300 Metern wurde in Richtung Wörth der neue Spezialbeton angebracht.

Das Material ist laut Hersteller Bolidt abriebfester als Asphalt und resistenter gegen unterschiedliche Wetterbedingungen. "Der Beton besitzt eine kürzere Abwicklungszeit, sodass die Brücke für den Verkehr schneller wieder freigegeben werden kann", so die Firma in einer Pressemeldung über das Verfahren und die Eigenschaften des hochfesten Betons.

Zum Aufbringen der neuen Fahrbahndecke kommt eine spezielle Maschine zum Einsatz, die pro Tag mehr als 10.000 Quadratmeter Beton aufbringen kann. Um laut Hersteller das beste Ergebnis zu erzielen, wird die Arbeit daher in einem klimatisierten Zelt ausgeführt. So sind die Bauarbeiten auch unabhängig von der Witterung.

Im September wird die Brücke erneut für zwei Wochenenden voll gesperrt. Dann ist die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe an der Reihe und wird neu betoniert.

Seit ihrem Bau 1965 queren mehrere zehntausend Fahrzeuge täglich die Rheinbrücke Maxau, die Karlsruhe mit Wörth verbindet. Die Brücke verbindet die Autobahn A65 aus oder nach Landau/Ludwigshafen mit der Karlsruher Südtangente, die Zubringerstraße zur A5 und A8 ist. War die Brücke anfänglich für etwa 30.000 Fahrzeuge ausgelegt, so ist es mittlerweile das dreifache an Verkehr.Für den Sommer 2018 plante das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) deshalb die Vollertüchtigung der Brücke, die durch die hohe Belastung sichtlich verschlissen ist. Doch mit dem neuen "Super-Beton" gab es Probleme: Das für die Rheinbrücke geplante Betonverfahren war bisher in Deutschland nur in einem Pilot-Projekt zum Einsatz gekommen. Bei dem eingesetzten Material handelt es sich um einen ultra-hochfesten Faserbeton, der dreimal so stark ist, wie "normaler" Beton und so der hohen Belastung stand halten soll. Erste Testergebnisse waren nicht zufriedenstellend, der Baustart wurde immer wieder verschoben. Die Sanierung startete schließlich mit dreimonatiger Verzögerung - und wird seit Anfang November 2018 saniert.