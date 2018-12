vor 2 Stunden Karlsruhe Das Weihnachtshaus von Karlsruhe: Thorsten Grüger lässt zur Adventszeit rund 90.000 LED erleuchten

Thorsten Grüger hat seinem weihnachtlich beleuchteten Haus in Karlsruhe in diesem Jahr Tausende weitere LED hinzugefügt. Insgesamt rund 90.000 LED leuchten und blinken computergesteuert im Rhythmus der Musik. Zum Auftakt der Lichtshows am 1. Advent seien rund 100 Zuschauer gekommen, teilte Grüger mit. Ohne Regenguss wären es mehr gewesen, ist er überzeugt.