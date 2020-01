vor 2 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Das Wahldatum steht fest: Frank Mentrup will 2020 erneut als Oberbürgermeister kandidieren

Am Nikolaustag schauen in diesem Jahr nicht nur viele in ihre Stiefel vor der Tür, sondern auch ins Karlsruher Rathaus, denn: An diesem Tag wird der neue Oberbürgermeister der Fächerstadt gewählt! Nun wurde bekannt: Der jetzige Amtsinhaber Frank Mentrup will sich für eine Wiederwahl aufstellen lassen.