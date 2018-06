Es gibt Artistik-Shows und es gibt gutes Essen in Restaurants: Beides vereint bietet Crazy Palace - Dinnershow mal Anders in Karlsruhe. Ende November startet die neue Saison. Schon jetzt wurde das neue Menü für die kommende Spielzeit vorgestellt.

Zwei Monate Spielzeit, drei Stunden Laufzeit, vier Gänge und viele Akrobaten: Das sind die bekannten Eckdaten, die Crazy Palace auch in diesem, im fünften Jahr, wieder ausmachen wird. Neu und für die Zuschauer bislang so nicht bekannt ist hingegen das Menü und das Programm in dieser Saison.

Einen ersten Einblick in das, was die rund 10.000 Besucher pro Saison erwarten dürfen, haben die Verantwortlichen aber bereits am Donnerstag gezeigt. Da wurde das 4-Gänge-Menü vorgestellt, das ab 27. November bei Crazy Palace serviert wird.

Es ist, auch getreu dem Motto von Crazy Palace, "Dinnershow mal Anders", etwas anders, als das, was sonst vielleicht in den eigenen vier Wänden auf den Tisch kommt: Kabeljau auf würzigem Kürbis mit Schweinebauch an Kokos-Kürbisschaum, Steinpilzravioli mit Maronen und Nussbutteremulsion oder Sous-Vide gegartes Schwarzfederhuhn mit Fondant-Kartoffel und Portweinziebeln - das ist nur eine Auswahl dessen, was an dem Abend serviert wird. Abgeschlossen wird sowohl das Menü und das vegetarische Menü mit einer Zitronenschnitte mit Hafer und Baiser.

Farbenfrohes aus der Region kommt auf die Teller

Um auf die Ideen der Menüs zu kommen, schaut sich der Koch Sören Anders in der Region um und stellt dann aus eben dieser Zutatenliste ein Menü zusammen. "Abwechslungsreich" soll es sein, sagt Anders. Zudem wolle er etwas "farbenfrohes" und damit etwas zum Zelt passendes auf den Teller bringen, das vielleicht aktuell auch "im Trend" ist.

"Wir freuen uns auf die kommende Saison", so Günter Liebherr vom Management. Die Vorbereitungen für die kommende Saison würden derzeit schon laufen, Mitte Juli soll dann die Werbung in die heiße Phase gehen. Welche Künstler im Zeltpalast auf dem Messplatz ihr Können zeigen werden, stand am Donnerstag noch nicht genau fest. Derzeit sei man in Vertragsverhandlungen, heißt es. Liebherr ist sich aber sicher: "Das Programm wird mehr als spektakulär."