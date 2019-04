Seit Mitte 2017 ist in der Karlsruher Stadthalle der letzte Vorhang gefallen, gab es keine Veranstaltungen mehr in dem Haus, denn die große Sanierung stand an. Der Plan: Anfang 2020 öffnet die Stadthalle wieder ihre Pforten. Und nun ist alles hinfällig. Wie die Stadt nun mitteilt, werden die Umbauarbeiten erst Ende 2021 fertig - "nach aktueller Prognose".

Streit mit dem Ingenieurbüro oder Pläne, die nicht das zeigen, was sie sollten - das sind nur zwei der Probleme, die es bei der Sanierung der Stadthalle Karlsruhe gibt. Und die sorgen laut einer Pressemeldung der Stadt nun für weitere Verzögerungen.

Dazu kommen noch begrenzte Einbauhöhen im Bestand in Verbindung mit den Anforderungen der modernen Technik, Bestandsdefizite vor allem beim Brandschutz und die Auslastung des Tragwerks, die nur sehr begrenzt zusätzliche Eingriffe in Form von Öffnungen oder Durchbrüchen zulässt.

Baustellenbegehung in der Stadthalle

"Um die Qualität der Planung zu sichern, wird diese nicht an die Firmen zur Werk- und Montageplanung freigegeben, bevor nicht die Freigabe von allen Sachverständigen vorliegt", schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung an die Presse. Die Planung erfolgt in Teilschritten: Für die oberen Geschosse 0 bis 5 sind die Planungen fast fertig.

"In den Untergeschossen mit den großen Technikzentralen gibt es noch Koordinationsbedarf. Aktuell können die Firmen der Technikgewerke Lüftung und Elektro in Teilbereichen aber bereits arbeiten", so die Stadtverwaltung weiter. "Ziel ist es, bis Ende Juni 2019 die abgestimmte Ausführungsplanung des Ingenieurbüros für Haustechnik abgeschlossen zu haben und im Anschluss in allen Bereichen mit voller Kraft durchzustarten."

Schließung Stadthalle Karlsruhe

Kosten noch nicht abschätzbar

Ursprünglich sollte die Sanierung der Stadthalle 58 Millionen Euro kosten, dann standen 78 Millionen Euro im Raum. Ob noch mehr Kosten auf die Stadt zukommen, wissen laut Pressemeldung die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Baubürgermeister Daniel Fluhrer nicht. "In welchem Umfang Mehrkosten zu erwarten sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bewertet werden, da die Kosten für die erforderlichen Mehrleistungen erst nach Abschluss der Planung genau ermittelt werden können."

Entwürfe: Stadthalle wird modernisiert

Auch aufgrund der erhebliche längeren Bauzeit werden Kostensteigerungen erwartet. "Die können ebenfalls erst ermittelt werden, wenn die Dauer der Bauzeit verlässlich feststeht und die Forderungen der Firmen bewertet sind", so Luczak-Schwarz und Fluhrer. Fest steht: "Der Fertigstellungstermin für die Modernisierung der Stadthalle wird sich nach aktueller Prognose auf Ende 2021 verschieben!"

