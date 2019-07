Karlsruhe, die Stadt ohne Campingplatz: Im vergangenen Frühjahr hatte mit dem Areal in Durlach der letzte Stellplatz der Fächerstadt seine Tore geschlossen. Das soll sich jetzt allerdings ändern: Die Stadt will sich dem Problem und dem Platz annehmen, hat bereits 445.000 Euro in die ersten Sanierungsmaßnahmen gesteckt. Das Ziel: Die Neueröffnung 2020. Damit das gelingt, fordert die Verwaltung den Gemeinderat nun allerdings auf, weitere 300.000 Euro für die Instandsetzung bereitzustellen.

Camper, die auf der Suche nach einem Stellplatz für die Nacht oder für den nächsten Familienurlaub sind, werden auch in diesem Jahr in Karlsruhe nicht fündig, denn: Der einziger Campingplatz in Durlach nahe der Tiengener Straße wird in diesem Jahr erneut geschlossen bleiben.

Die Stadt hatte im Jahr 2017 den Vertrag mit dem damaligen Pächter, der Azur Freizeit GmbH, nicht verlängert. Und so blieb der Platz in Karlsruhe, während im April 2018 an anderen Orten die neue Campingsaison begann, geschlossen.

Ein zukünftiger Mieter des Platzes schien schon gefunden, doch kurz vor Abschluss der Verträge mit der Stadt sprang er wieder ab. Im Juni 2019 wurde aus diesem Grund beschlossen, dass die Stadt den Campingplatz übernimmt. Die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz sagte, es sei das Ziel "den Platz Anfang 2020 wieder zu eröffnen."

Die ersten Arbeiten auf dem Campingplatz sind gestartet

Mittlerweile geht es nach Angaben der Stadtverwaltung auf dem Campingplatz voran: Die bestehenden Gebäude wurden durch die Stadt abgebrochen und Leitungen werden verlegt. Insgesamt 445.00 Euro hat der Gemeinderat im Februar dafür zur Verfügung gestellt.

Dieses Geld sei mittlerweile durch die jetzt schon stattfindenden Arbeiten allerdings bereits ausgeschöpft. Aus diesem Grund wolle der Gemeinderat am heutigen Dienstag, 17. Juli, darüber entscheiden, weitere 300.000 Euro für die Instandsetzung zu genehmigen.

Erstes Konzept soll im Spätjahr vorliegen

"Im Hinblick auf die geplante Eröffnung des Campingplatzes in 2020 empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat, diese zusätzlichen Mittel zu Verfügung zu stellen", heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt. Im Spätjahr soll zudem ein Konzept zur künftigen Betriebsform des Platzes in Durlach vorgelegt werden.

ka-news.de wird hier zeitnah über die Entscheidung des Gemeinderats berichten.