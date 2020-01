vor 3 Stunden Karlsruhe Damit die Baustelle endgültig verschwindet: Noch einmal kurze Einschränkungen auf der Rheinbrücke

Zum Abbau der letzten Baustelleneinrichtungen auf der Karlsruher Rheinbrücke gibt es noch einmal kurze Verkehrsbehinderungen. In der Nacht von Montag auf Dienstag werden beide Fahrtrichtungen zwischen 22 Uhr und Mitternacht für jeweils 15 Minuten voll gesperrt, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mitteilte. Von Dienstag bis Freitag wird in der verkehrsarmen Zeit wechselseitig jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Unter anderem werden Verkehrskameras und Signalanlagen abgebaut sowie Lücken in der Mittelleitplanke geschlossen.