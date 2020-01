vor 3 Stunden Stuttgart Coronavirus: Südwesten sieht sich gut gerüstet - Proben können nun auch in Stuttgart untersucht werden

Nach der deutschlandweit ersten bestätigten Coronavirus-Erkrankung in Bayern sieht sich das baden-württembergische Gesundheitsamt gut gerüstet. Unabhängig von dem Fall in Bayern habe das Land die eigenen Laborkapazitäten inzwischen ausgebaut, sagte Stefan Brockmann, Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz des Sozialministeriums in Stuttgart am Dienstag. Demnach können von Mittwoch an Proben von Verdachtsfällen im eigenen Labor untersucht werden und müssen nicht mehr bis nach Berlin geschickt werden.