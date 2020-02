vor 1 Stunde Stuttgart Corona-Virus: Keine Infizierten in Baden-Württemberg - 9 Personen sollen vorsorglich zu Hause bleiben

In Baden-Württemberg ist nach wie vor keine Ansteckung eines Menschen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Das sagte Sozialminister Manne Lucha am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Allerdings blieben vorsorglich neun Menschen für einen Zeitraum von 14 Tagen alleine zu Hause, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person in Bayern gehabt hätten. So lange dauert es, bis die Krankheit nach einer Ansteckung ausbricht.