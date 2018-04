Der chinesische Importstopp von Plastikmüll sorgt in Deutschland für Probleme. Bisher hat das "Land der Mülltrenner" einen Großteil seiner Plastikabfälle nach China gebracht - ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn! Sind die Karlsruher Bürger auch Zulieferer der "Weltmüllkippe" und (wie) werden unsere Abfälle recycelt?

2016 verschiffte Deutschland 560.000 Tonnen Plastikmüll nach China. Der teilweise giftige Müll ist gesundheitsgefährdend und bringt Umweltprobleme mit sich. Deshalb ist damit seit Anfang des Jahres 2018 Schluss. China will den Müll nicht mehr. Vom Importstopp der Volksrepublik sind 24 Arten Abfall betroffen. Für Deutschland fällt nun ein wichtiger Abnehmer für Plastikmüll weg und es müssen Lösungen gefunden werden.

Wie sieht es in Karlsruhe aus? "Zu wie vielen Teilen (prozentual) wird der Karlsruher Abfall recycelt?" und "welche Auswirkung hat der chinesische Importstopp von Plastikmüll auf die Entsorgung der Karlsruher Abfälle?" Diese Fragen stellte die FDP in einer Anfrage an die Stadt, die in einer Stellungnahme geantwortet hat.

Stoffliche und energetische Verwertung

Die gesammelten Wertstoffe werden, laut Stadt, in eine Sortieranlage mm Rheinhafen transportiert, dort sortiert und dann "einer stofflichen oder energetischen Verwertung zugeführt". Das bedeutet, dass Holz (rund 5 Prozent), Eisen und Metalle (rund 7 Prozent) sowie Papieranteile (rund 27 Prozent) weiterverarbeitet werden. "Kunststoffe und sonstige Rohstoffe werden als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken und Zementwerken energetisch verwertet", so die Stadt in ihrer Stellungnahme.

Die gesammelten Wertstoffe der Wertstoffstationen würden nahezu vollständig stofflich oder energetisch verwertet. "Speziell Kunststoffe gehen zur Firma Suez nach Bruchsal und werden dort in einer Stoffstromanlage sortiert und zu Ersatzbrennstoffen aufbereitet", so die Stadt.

Die FDP wollte außerdem Antworten auf die Frage, welche Auswirkungen der chinesische Importstopp von Plastikmüll auf die Entsorgung der Karlsruher Abfälle habe. Die Stadt Karlsruhe antwortet darauf, dass "die Karlsruher Stoffströme keine Auswirkungen durch den chinesischen Importstopp erwarten lassen", wie man es aus den Ausführungen schließen kann. "Mittelfristig können auch Karlsruher Kunststoffabfälle von Marktpreisveränderungen betroffen sein", meint die Stadt jedoch abschließend.