"Die CDU und auch Frau Kramp-Karrenbauer persönlich haben in den letzten Wochen und Monaten leider kein gutes Bild abgegeben", äußert sich Karlsruher CDU-Chef und MdB Ingo Wellenreuther zum politischen Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf die lokale Politik sollen die aktuellen Ereignisse keine Auswirkungen haben.

"Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer, die zum jetzigen Zeitpunkt gleichwohl sehr überraschend kam", so Ingo Wellenreuther, Mitglied des Bundestags und Kreisvorsitzender der CDU Karlsruhe, gegenüber ka-news.de.

AKK reagiert auf Thüringen-Krise

Am Montagvormittag wurde bekannt, dass CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet. Auf einer einberufenen Pressekonferenz am Montagnachmittag bestätigte sie die Nachricht, für das Amt 2021 nicht anzutreten.

Sie wolle bis zum Sommer den Prozess zur Findung eines Kanzlerkandidaten moderieren, selbst aber nicht kandidieren: "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen am Ende in einer Hand liegen." Ihr Amt als Verteidigungsministerin wird sie auf Wunsch der Kanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode behalten.

"Rückzug ist konsequent"

"Die CDU und auch Frau Kramp-Karrenbauer persönlich haben in den letzten Wochen und Monaten leider kein gutes Bild abgegeben", so Wellenreuther, "die Vorgänge rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen haben dies in der letzten Woche noch einmal verdeutlicht. Deshalb ist der angekündigte Rückzug von Frau Kramp-Karrenbauer letztlich auch konsequent."

"Es besteht jetzt die große Chance, dass sich die CDU mit Blick auf die kommende Bundestagswahl noch einmal neu aufstellt", so Wellenreuther. "Hierzu braucht es einen klaren Fahrplan."

Auswirkungen auf OB-Wahl im Dezember?

Im Dezember stehen in Karlsruhe Oberbürgermeisterwahlen an. Einen Kandidaten haben die Christdemokraten derzeit noch nicht nominiert. Eine entsprechende Personalentscheidung will man erst im Sommer treffen.

Bei der vergangenen OB-Wahl im Dezember 2013 ist Ingo Wellenreuther für die CDU ins Rennen um Karlsruhes politischen Chefsessel gegangen, konnte sich jedoch nicht gegen den gemeinsamen Kandidaten von SPD und Grüne, Frank Mentrup, durchsetzen.

Könnten sich die aktuellen Ereignisse negative Auswirkungen auf die auf den Wahlkampf und die anstehende OB-Wahl haben? Nein, so ein Sprecher des Kreisverbands, Auswirkungen auf die CDU Karlsruhe sehe man nicht.