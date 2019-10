vor 1 Stunde Karlsruhe Bye bye "Bähnle": Am Sonntag fährt die Schlossgartenbahn zum letzten Mal in diesem Jahr

Wer am kommenden Wochenende noch nichts vorhat, der sollte noch einmal eine Runde mit der Karlsruher Schlossgartenbahn drehen, denn: Ab Montag, 4. November, geht das "Bähnle" in die Winterpause. Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung.