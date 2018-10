vor 4 Stunden Berlin/Karlsruhe Bundestag befürwortet "Forum Recht" in Karlsruhe

Der Bundestag unterstützt das geplante Informationszentrum über den Rechtsstaat in Karlsruhe. "Das 'Forum Recht' soll als Botschafter unserer freiheitlich-demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung dienen", heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag, den das Parlament am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gebilligt hat.