vor 1 Stunde Karlsruhe/Höhr-Grenzhausen Bundesgerichtshof konkretisiert Pflichten für Bademeister

Bademeister müssen das Geschehen im Wasser von Schwimmbädern oder Badeseen fortlaufend beobachten und regelmäßig auf Gefahren hin kontrollieren. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss.