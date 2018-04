In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rheinstrandbad soll ein Hochwasser-Rückhaltebecken entstehen. Nun sollen die Bürger informiert werden, wie das konkret aussehen soll.

Wie ist die Grundwasserhaltung in Neuburgweier geregelt? Wie ist der Baustellenverkehr durch Forchheim, Mörsch und Neuburgweier angedacht? Welche Wald- und Wiesenbereiche stehen zukünftig unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zur Verfügung? Welche Entschädigungsleistungen erhält die Stadt Rheinstetten für die Eingriffe in ihre Eigentumsrechte? Welche Ausgleichsmaßnahmen für den Natur- und Artenschutz sind für die baulichen Eingriffe erforderlich? Was passiert mit der geplanten Rheinuferpromenade?

Diese und weitere Fragen werden in der Stellungnahme des Gemeinderates der Stadt Rheinstetten behandelt. In der Informationsveranstaltung informieren die Verantwortlichen über die wichtigsten Punkte und stehen für Gespräche zur Verfügung. Die Bürgerveranstaltung findet am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums in Rheinstetten statt.

