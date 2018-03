Bürgerbüro in Karlsruhe: SPD-Fraktion fordert zukunftsfähiges Konzept

Die Karlsruher Gemeinderatsfraktion der SPD setzt sich mit ihrer jüngsten Initiative für die Bürgerbüros in der Fächerstadt ein. Diese sollten aus Sicht der Sozialdemokraten mit einem zukunftsfähigen Konzept ausgestattet sein.

"Bürgerbüros sind ein wesentliches Merkmal moderner und bürgerfreundlicher Verwaltung", heißt es in einem Antrag der Karlsruher SPD. Ein zukunftsfähiges Konzept sollte nach Ansicht von Stadtrat Michael Zeh den Ausbau von Online-Angeboten beinhalten aber auch genügend Raum für die klassische Terminvergabe vorsehen.

Als klassische Dienstleister seien die Bürgerbüros sehr publikumsintensiv und auch für manchen Bürger die erste Anlaufstelle in der Stadt. Diesem Anspruch gilt es gerecht zu werden, so die SPD. Aus diesem Grund ist ein Standort in der Innenstadt für die Bürger der Stadt Karlsruhe besonders wichtig. Die SPD-Fraktion unterstützt das Ansinnen des Beirats für Menschen mit Behinderungen.

Konkret fordern die Sozialdemokraten in ihrem Antrag für Bürgerbüros, dass die Verwaltung ein zukunftsfähiges Konzept zu den Bürgerbüros erstellt und eine zentrale, barrierefreie Anlaufstelle in der Stadtmitte sicher stellt. Zudem sieht das Konzept der SPD-Stadträte den Ausbau von Online-Angeboten vor. Im vierten Punkt soll das Konzept sicher stellen, dass neben Online-Reservierungen auch weiterhin ausreichend Raum für die klassische Terminvergabe bleibt.