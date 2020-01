Ein großes Projekt steht in den Startlöchern: In nur einem Monat soll der Karlsruher Gemeinderat entscheiden, ob bei den Stadtteilen Hagsfeld und Rintheim eine Brücke oder eine Unterführung gebaut wird. Die "Südumfahrung Hagsfeld" soll die Anwohner vom Durchgangsverkehr entlasten. Bevor die Gemeinderäte sich für eine Variante aussprechen, können sich die Bürger am Donnerstag, 23. Januar, über den Stand der Planungen informieren.

Nördlich von Karlsruhe liegen die beiden Stadtteile Hagsfeld und Rintheim. Obwohl parallel die Autobahn 5 in Nord-Süd-Richtung verläuft, herrscht dort viel Durchgangsverkehr. Vor allem auf der Haid-und-Neu-Straße mit ihren zahlreichen Ampeln staut sich der Verkehr zu Spitzenzeiten. Doch damit soll künftig Schluss sein.

Eine Umfahrung soll gebaut werden: Von der A5 über die Ackerflächen zwischen Hagsfeld und Rintheim hinweg bis auf die Haid-und-Neu-Straße, die als Landstraße 560 Richtung Norden verläuft. Dabei kommen dem Projekt die Schienen der Deutschen Bahn in die Quere. Das bedeutet: Entweder wird eine Brücke oder eine Unterführung - auch Trog genannt - notwendig sein.

Aus den Kreisen der Anwohner wurde Kritik laut. Sie fürchten unter anderem, dass die geplante Straße anstatt der Entlastung nur noch mehr Verkehr von der Autobahn in die Stadtteile zieht. "Wir Rintheimer brauchen die Straße nicht", sagt auch Bürgervereins-Vorsitzender Helmut Rempp.

Die Stadt Karlsruhe favorisiert die günstigere Brückenlösung - doch noch ist nichts in Stein gemeißelt. Welche Variante am Ende das Rennen machen wird, darüber entscheidet der Karlsruher Gemeinderat voraussichtlich am 18. Februar. Doch die Bürger sollen ebenfalls mit einbezogen werden: Am Donnerstag, 23. Januar, um 18 Uhr lädt die Stadt zur Informationsveranstaltung in den Rintheimer Stuben ein. ka-news.de wird vor Ort sein und berichten.

Live-Ticker vom 23. Januar 2020

17.50 Uhr Liveticker gestartet

Das Interesse der Bürger am Planungsstand der Umfahrung Hagsfeld ist groß. Der Saal in den Rintheimer Stuben ist bereits brechend voll. Rund 90 Personen haben auf den Stühlen Platz genommen, zahlreiche andere finden nur noch am Rand einen Stehplatz.

18.08 Uhr OB Mentrup begrüßt die Anwesenden

Oberbürgermeister Frank Mentrup ist eingetroffen und begrüßt neben den Bürgern auch einige anwesende Stadträte und Vertreter einiger Bürgervereine. "Wir haben in der letzten Bürgerversammlung schon viele Anregungen von Ihnen erhalten - vielen Dank dafür. Die Versammlung heute soll uns die Möglichkeit geben, dass Sie uns noch einmal eine Rückmeldung geben können", so der OB.

18.21 Uhr Uhr Verkehrsuntersuchung vorgestellt

Das Thema Verkehr erregt viele Anwesende. Als die Vertreterin des Tiefbauamts die mit der Umfahrung angestrebte Verkehrsentlastung anspricht, lachen einige Bürger im Publikum auf, andere schütteln die Köpfe. Der Satz: "Den Zahlen der Verkehrsuntersuchung wird selten geglaubt - obwohl sie stimmen", ruft erneut fassungsloses Gelächter hervor.