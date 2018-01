vor 1 Stunde Neuburgweier//Rheinstetten Personensuche am Rhein: Herrenloses Kanu sorgt für Großeinsatz

Ein herrenloses Kanu auf dem Rhein war der Grund für ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr, der DLRG und des DRK am Sonntagnachmittag beim Alten Zollhaus in Rheinstetten/Neuburgweier, darüber berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.