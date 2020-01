vor 2 Stunden Oberhausen-Rheinhausen Ehefrau getötet: 84-Jähriger aus Oberhausen-Rheinhausen in Untersuchungshaft

Ein 84-Jähriger aus Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe), der seine Frau getötet haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei am Mittwoch erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag.