vor 16 Stunden Karlsruhe Brandstiftung in Karlsruhe: Unbekannte zünden zwei Autos in der Oststadt an

Mitten in der Nacht standen zwei Autos in der Werthmannstraße in der Karlsruher Oststadt plötzlich in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wer dahinter steckt, ist derzeit noch offen.