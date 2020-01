vor 1 Stunde Karlsruhe Brand in der Weststadt: Rund 100.000 Euro Sachschaden, keine Verletzten

Zirka 100.000 Euro Sachschaden und Störungen des Bahnverkehrs sind die Folge eines Brandes, der am frühen Mittwochmorgen in einer Praxis in der Blücherstraße in der Karlsruher Weststadt ausgebrochen war. Darüber informiert die Feuerwehr in einer Pressemeldung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.